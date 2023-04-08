العثور على نظامي مقتولاً بالخرطوم





فتحت شرطة محلية الخرطوم، تحقيقاً حول ملابسات العثور على نظامي مقتولاً داخل مزرعة بحي الجريف غرب بالخرطوم، وقالت الشرطة انها تلقت بلاغاً يفيد بالعثور على شاب في حوالي الرابعة والعشرين من العمر مقتولاً وعليه آثار دماء مما يشير إلى تلقيه طعنات من قبل مجهول، وأشارت إلى أنه فور تلقي البلاغ تحركت شرطة قسم الجريف غرب إلى مسرح الحادث وهو عبارة عن مزرعة وبالتحري تبين أن القتيل نظامي، وقيدت الشرطة بلاغاً تحت المادة ١٣٠ ق ج ضد مجهول واُحيل الجثمان للمشرحة.

صحيفة الجريدة