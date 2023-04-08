الشرطة المصرية: عدم وجود شبهة جنائية في وفاة السفير إدريس سليمان





كشف تحريات المباحث بمديرية أمن الجيزة المصرية، عدم وجود شبهة جنائية في العثور على جثة متحللة لسفير السودان السابق إدريس سليمان، داخل غرفته بأحد الفنادق بمنطقة الدقي – بحسب ما اوردته صحيفة الدستور المصرية.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من قسم شرطة الدقي يفيد بتلقيه بلاغًا من مسئولي أحد الفنادق بشارع عادل حسين رستم بجوار مستشفى مصر الدولي، يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل غرفة نزيل، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة متحللة لسفير السودان السابق، إدريس سليمان يوسف مصطفي – 68 سنة، لا يوجد بها أى إصابات خارجية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد المترددين عليها.

وكشفت التحريات إن سفير السودان السابق توفى منذ 3 أيام داخل غرفته، ولا توجد شبهة جنائية فى الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

صحيفة السوداني