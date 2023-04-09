جرائم وحوادث

بالفيديو.. طالب أمريكي يضرب معلمه بعدما صادر هاتفه المحمول !

2023/04/09
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HANOVER, GERMANY - MARCH 16: Visitors look at Windows-enabled smartphones, including the Nokia Lumia series, at the Microsoft stand the 2015 CeBIT technology trade fair on March 16, 2015 in Hanover, Germany. China is this year's CeBIT partner. CeBIT is the world's largest tech fair and will be open from March 16 through March 20. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

وثق مقطع فيديو، قيام مراهق أمريكي بلكم مدرس بعد مصادرة هاتفه المحمول.

وأظهر الفيديو الطالب، البالغ من العمر 15 عامًا، وهو يطلب من المعلم إعطاؤه هاتفه قائلًا: “أعطني هاتفي، أخبرتك أن تعطيني هاتفي! أعطني هاتفي!”.
وأجاب المعلم بهدوء على الطالب: “أذهب وأجلس” ​​قبل أن يتراجع المراهق ويفاجئ المعلم الأكبر سنًا بلكمة دائرية في يده اليمنى، بحسب نيويورك بوست.
ووقع الحادث في مدرسة لامار الثانوية في هيوستن بتكساس الأمريكية، حيث أرسلت مديرة المدرسة ريتا جريفز رسالة إلى العائلات تتعهد فيها بأن مثل هذا السلوك لن يتم التسامح معه.

صحيفة المرصد

2023/04/09