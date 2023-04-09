بالفيديو.. طالب أمريكي يضرب معلمه بعدما صادر هاتفه المحمول !





وثق مقطع فيديو، قيام مراهق أمريكي بلكم مدرس بعد مصادرة هاتفه المحمول.

وأظهر الفيديو الطالب، البالغ من العمر 15 عامًا، وهو يطلب من المعلم إعطاؤه هاتفه قائلًا: “أعطني هاتفي، أخبرتك أن تعطيني هاتفي! أعطني هاتفي!”.

وأجاب المعلم بهدوء على الطالب: “أذهب وأجلس” ​​قبل أن يتراجع المراهق ويفاجئ المعلم الأكبر سنًا بلكمة دائرية في يده اليمنى، بحسب نيويورك بوست.

ووقع الحادث في مدرسة لامار الثانوية في هيوستن بتكساس الأمريكية، حيث أرسلت مديرة المدرسة ريتا جريفز رسالة إلى العائلات تتعهد فيها بأن مثل هذا السلوك لن يتم التسامح معه.

صحيفة المرصد