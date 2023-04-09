ضبط أسلحة وذخائر ومبالغ مالية بالخرطوم





ألقت مكافحة المخدرات، فرعية شرق النيل القبض على متهمين بحوزتهما عدد من الحشيش “البنقو “، وعدد من ذخيرة الكلاشنكوف.

وبالعودة لتفاصيل الضبطية، تفيد متابعات “المكتب الصحفي للشرطة “، أن الضبطية تمت في إطار الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، وتوفرت معلومة لفرعية شرق النيل بوجود شخص ينشط في ترويج الحشيش البنقو بدائرة اختصاصها

على إثر المعلومة تم تكوين فريق محترف وبدأ في جميع المعلومات والرصد والمتابعة، بنصب كمين محكم أوقعه في قبضة الفرعية، وعند التفتيش عثر الفريق على “136” رأس بنقو و”28″ حبة ترامادول و”98″ طلقة كلاشنيكوف و”9″ أرانيك مرضية فارغة ومبالغ مالية.

تم فتح بلاغ في مواجهة المتهمين بشرق النيل توطئة لتقديمهما للمحاكمة.

صحيفة اليوم التالي