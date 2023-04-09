شرطة الخرطوم تكشف تفاصيل حادثة فتاة شمبات





وفق تعميمٍ صحفي، الأحد.

أعلنت شرطة قسم الصافية، عن القبض على اثنين من المتهمين، اشتركا في نهب جهاز موبايل مواطنة بواسطة ركشة بشمبات الأراضي.

وأفاد المكتب الصحفي للشرطة، الأحد، أنّ الشاكية كانت تسير في الطريق العام بشمبات، وحضر المتهمان على متن ركشة ترجّل أحدهما واستل سكينًا وبعد مقاومته وصراخها خرج بعض أهالي الحي من بينهم ضابط وتزامن مرور القوة المشاركة في تفعيل العمل المنعي ومحاربة جرائم النهب باختصاص قسم الصافية.

وأضاف” تمّت السيطرة عليهما واقتيادهما والركشة للقسم دون بلاغ في مواجهتهما تحت المادة ١٧٥/٢١ جنائي وتم وضع الركشة + الموبايل + (٢) سكين معروضات في البلاغ جاري التحري مع المتهمين في البلاغات المماثلة بدائرة الإختصاص”.