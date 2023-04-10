حادثة بشعة .. مصرع (3) طفلات شقيقات حرقا





لقيت (3) طفلات شقيقات مصرعهن اثر حريق اندلع في منزل أسرتهن.

ووقع حادث حريق المنزل البشع يوم السبت الماضي في حي التومات بمدينة الدلنج بجنوب كردفان.

وقالت المصادر إن الحريق الذي شب بمنزل المواطن الأمين محمد الأمين أدى إلى وفاة نجوى الأمين محمد الأمين وتبلغ من العمر عام، وغفران الأمين محمد الأمين ويبلغ عمرها عامان ، وزاهية الأمين محمد الأمين وتبلغ من العمر “١١” عاما .

وفجعت مدينة الدلنج بهذا الحادث المأساوي.

الخرطوم : الدلنج _ عبد الوهاب أزرق

صحيفة الصيحة