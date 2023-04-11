اغتيال نجل قيادي بارز بحزب الامة بوابل من الرصاص





قتل عبدالرحمن نجل علي محمدين عضو الهيئة المركزية بحزب الأمة القومي برصاص مجهولين في منطقة الحفائر بغرب كسلا يوم الأحد الماضي و كان في طريقه من خشم القربة إلى كسلا.

و كشف القيادي بالامة رئيس شبكات لجان التنمية القاعدية بشرق السودان ان ابنه صاحب ال25 عاما تعرض لاطلاق رصاص قبل اذان المغرب بدقائق اثناء عودته بعربته الخاصة من القربة الى مدينة كسلا و قال ان مطلقي النار كانوا على متن سيارتين و جرت فصول المأساة قبالة منطقة الحفائر و توفي ابنه اثاء محاولة اسعافه .

و قد القت الشرطة وفق الصيحة القبض على الشخص الذي كان يرافقه في حين طالب والد القتيل السلطات الامنية بكسلا طلاسم الجريمة .

الخرطوم ( كوش نيوز)