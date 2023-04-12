



تفاصيل جلسة الحكم على الناشط السياسي ناجي مصطفى

المحكمة تضع ناجي تحت المراقبة لمدة 5 سنوات

إدانة ناجي بمخالفة قانون الإرهاب بتعريض أمن البلاد ومواطنيها للخطر

المحكمة: ناجي ظهر بمقطع فيديو على الوسائط وخلفه ملثمون يحملون أسلحة

القاضي: محاولات الدفاع أكدت قضية الاتهام وصحة تهديد المدان ناجي عبر الفيديو

أصدرت المحكمة أمس، حكماً بالسجن المؤبد (20) عاماً، مع وقف التنفيذ في مواجهة الناشط السياسي ناجي مصطفى بدوي، وذلك لإدانته بالإرهاب وتعريض أمن الدولة وسلامة مواطنيها للخطر.

إدانة ناجي بالإرهاب

وأدانت محكمة مكافحة الإرهاب (1) بالخرطوم شمال برئاسة القاضي حامد صالح حامد، المدان ناجي بمخالفة نص المادة (5) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001م، وذلك لظهوره في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي خلفه أشخاص ملثمون يحملون السلاح يتوعد فيه الحكومة حال استمرارها في التطبيع مع إسرائيل.

كما اشترطت المحكمة وقف تنفيذ عقوبة السجن المؤبد ضد المدان ناجي، استناداً لنص المادة (170) من قانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991م، والإفراج عنه وإطلاق سراحه بعد إلزامه وتدوينه تعهداً شخصياً بحسن السير والسلوك لمدة (5) سنوات، منذ تاريخ اليوم وحتى 2026م، وذلك حسب سنة عقوبة السجن المعمول بها بالمحاكم.

تهديد أمن الدولة للخطر

وأبانت المحكمة في حيثيات قرارها إلى أنه وحتى تصل للحكم العادل لابد لها من تحديد المسؤولية الجنائية للمتهم ناجي، بطرحها عدة أسئلة تبتدرها بـ(هل ارتكب المتهم أي فعل مجرم حسب توجيه التهمة له بالإرهاب؟) وإجابة المحكمة على التساؤل بالإيجاب، وقالت بأنه ومن الثابت في وقائع الدعوى الجنائية أن المتهم ناجي قد ظهر في مواقع التواصل الاجتماعي وخلفه أفراد ملثمين يحملون السلاح مهدِّداً الحكومة حال استمرارها في التطبيع مع إسرائيل، وشدَّدت المحكمة على أن بيِّنة الاتهام ووقائعها ثابتة وذلك من خلال مستند اتهام (1) قرص “سي دي” مدمج يظهر فيه المتهم، إلى جانب اعتراف المتهم ناجي بنفسه بأنه هو ذاته الذي يظهر في مقطع الفيديو متحدثاً عن السياسة وبأنه هدَّد الحكومة وبأنه جاهز للتطبيع، ونبَّهت المحكمة في حيثيات قرارها إلى أن هذه البيِّنة بظهور المتهم في الفيديو أكدتها في المقابل هيئة دفاع المتهم بالرغم من محاولاتها في إثبات العكس وذلك من خلال دفعها بشهود دفاع عن المتهم الذين بدورهم أكدوا للمحكمة بحسب مستند الاتهام والدفاع بأن الذي يظهر فى الفيديو هو المتهم ناجي، الماثل بقفص الاتهام، إلى جانب محاولة الدفاع نفي التهمة عن ناجي، بدفعهم بأن مستند الاتهام الـ”سي دي” استخرج بواسطة الاتهام من غير تحديد مصدره الأصلي_ وبالتالي أن المستند معرض للإضافة والحذف وهو ذات الأمر ينطبق على مستند الدفاع كذلك، بل وأن قضية دفاع المتهم ناجي وبذلك جاءت من خلال دفعها بمستند الـ”سي دي” للمحكمة بما يدعم قضية الاتهام، وذلك من خلال تأكيد شهود دفاع المتهم بأنه هو ذاته الذي يظهر بالفيديو وخلفه أشخاص ملثمين وهنا ردَّدت المحكمة قائلة بأنه وبذلك ينطبق عليه المثل الشهير (بيدي لا بيد عمرو)، وبالتالي فإن ما جاء في حديث المتهم ناجي بمقطع الفيديو، يشكِّل تهديداً لسلامة الدولة وأمنها الاجتماعي ويعرِّضها للخطر، وشدَّدت المحكمة في قرارها على أنه وبذلك قد توفر الركن المادي لجريمة الإرهاب ضد المتهم ناجي مصطفى على ذمة الدعوى الجنائية.

براءة ناجي لعدم البيِّنة

فى وقت برأت فيه المحكمة خلال إصدارها الحكم أمس المدان ناجى، من تهمة إدارة منظمات الإجرام والإرهاب المنصوص عليها في المادة (6) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001م، وذلك لعدم تقديم الاتهام في الدعوى أي بيِّنة ترقى لإدانته بموجبها بذلك،إلى جانب عدم إفصاح بيِّنة الاتهام المقدمة عن ارتكاب المدان ناجي أي فعل إجرامي أو تهديد أو إدارة منظمات إرهابية بذلك.

إيقاف أي عقوبة سالبة للحرية

في المقابل التمس المحامي هاني أحمد تاج السر، عضو هيئة دفاع المدان ناجي، من المحكمة تخفيف الحكم ضده وإيقاف أي عقوبة سالبة لحريته، لأنه محامي ونال عدة دراسات عليا فوق الجامعية وأستاذ مساعد بجامعة القرءان الكريم، مشيراً إلى أن عقوبة السجن ضد ناجي، لاتقف عنده وإنما يتضرر منها طلابه الذين يدرسهم، فضلاً عن أن ناجي، يعول أسرته المكوَّنة من عدد من الأبناء والبنات، كما أنه يعول والديه الطاعنين في السن، كما التمس محاميه وقف العقوبة ضده من قبل المحكمة وذلك لعدم إدانته أو اتهامه في أي قضية مسبقاً أو حتى تدوين بلاغ ضده، وختم محاميه بقوله :(المدان ناجي ملتزم بأي تعهدات تفرضها المحكمة لمدة خمس سنوات بعدم ارتكابه أي فعل مهدِّد للدولة).

جهاز المخابرات العامة

الجدير بالذكر أن جهاز المخابرات العامة قد دون إجراءات البلاغ ضد المدان ناجي مصطفى، كشاكي ومثول ممثل عن المخابرات أمام المحكمة في جلسات سابقة وإدلائه بأقواله على ذمة القضية وتقديمه مستند اتهام (1) قرص “سي دي” يحتوي على مقطع الفيديو الذي يظهر فيه المتهم ناجي متحدثا فيه عن التطبيع الإسرائيلي.

فرح ناجي بالحكم

فى وقت رصدت فيه (الصيحة) المدان ناجي، وقد تنفس الصعداء وهدأت أعصابه بعد أن قررت المحكمة وقف تنفيذ عقوبة السجن المؤبد ضده والإفراج عنه شريطة تعهده بحسن السير والسلوك لخمس سنوات، بعد أن كانت أعصابه متوترة ومشدودة وهو بقفص الاتهام طيلة تلاوة المحكمة لحكمها ضده، في المقابل حبس محامو دفاع المدان أنفاسهم عند سماعهم قرار الإفراج عنه وتوجهوا فوراً لقفص الاتهام يتسابقون لتهئنة ناجي وكانت ترتسم على وجهه مسحة فرحة من هول مفاجأة القرار ضده والإفراج عنه .

غياب هيئة الاتهام

الجدير بالذكر أن هيئة دفاع المتهم ناجي، مثله العديد من المحامون وأبرزهم (د.سيف الدين الأمين أمبدة، ود.هاني أحمد تاج السر، والسماني طيب الأسماء وآخرين)، فيما رصدت الصحيفة أمس، تلاوة المحكمة لحيثيات قرارها في غياب هيئة الاتهام عن الحق العام التي يمثلها وكيل نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة جعفر الرشيد.

الخرطوم: محمد موسى

صحيفة الصيحة