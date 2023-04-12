مقتل نجل قيادي بارز في حزب الأمة القومي





كشف مواطنون بولاية كسلا عن انفلاتات أمنية متكررة في مدخل المدينة، على الطريق بين خشم القربة وكسلا، وأشار مواطنون في حديث لراديو دبنقا إلى مقتل عبدالرحمن، وهو نجل علي محمدين عضو الهيئة المركزية بحزب الأمة القومي برصاص مجهولين في منطقة الحفائر في طريقه من خشم القربة الى كسلا يوم الأحد، وفي ذات السياق نجا ضابطان في الجيش من إطلاق نار بواسطة مجهولين في مدخل المدينة يوم الخميس، ودعا مواطنون السلطات بالتدخل العاجل وحسم الانفلات الأمني، من جهة أخرى، رفعت الشرطة الحصانة عن عدد من منسوبي المباحث بتهمة تعذيب مواطن داخل مقر المباحث قبل أشهر.

صحيفة الجريدة