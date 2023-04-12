السودان.. السلطات تعلن القبض على متهمٍ خطيرٍ





تمّ اتّخاذ الإجراءات القانونية فى مواجهة المتهم بقسم شرطة مطار الخرطوم ومن ثم تقديمه للمحاكمة.

أعلنت السلطات في مطار الخرطوم، عن القبض على متهم خطير يروّج للآيس كريستال، بدائرة اختصاصها.

وأفاد المكتب الصحفي للشرطة، الأربعاء، أنّه وردت معلومة للفرعية بوجود شخص ينشط في ترويج وحقن الآيس كرستال من داخل عربته.

وأضاف” على إثرها تم ّتكوين فريق محترف لهذا الأمر وعمل على رصد وجمع المعلومات عن الشخص المعني”.

وتابع” في ساعة الصفر تمّت المداهمة حيث عثر الفريق العامل علي متهم متعاطٍ داخل العربة، وعثر الفريق على عدد من المياه المقطرة وكمية من مادة الآيس كرستال وميزان إلكتروني رقمي”.

باج نيوز