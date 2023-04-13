السجن لغسال سيارات أدين في قضية مخدرات





أصدرت المحكمة أمس، حكماً بالسجن ثلاثة أشهر في مواجهة غسال سيارات أربعيني أدين بتعاطى المخدرات إبان القبض عليه عقب مطاردته من قبل الشرطة وبحوزته (5) قطع حشيش بنقو وذلك بموقف شندي القديم بالسكة حديد بحري .

وأدان قاضي محكمة مكافحة الإرهاب (2) بمجمع محاكم جنايات الخرطوم شمال محمد سرالختم عثمان، المدان الأربعيني بمخالفة نص المادة (20/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 94م التي تتعلق بتعاطي المخدرات .

وأمرت المحكمة بإبادة المعروضات المضبوطة مع المدان المخدرات، مع تغريمه مبلغ (300) ألف جنيه، وبعدم دفعها سجنه لشهرين آخرين .

وبررت المحكمة إدانتها المدان بالتعاطي على ذمة الدعوى الجنائية وذلك لأن الاتهام لم يثبت بأي بينة بأنه ضبط المتهم أثناء قيامه بعملية مبايعة وخلافه للمخدرات.

فلاش باك

وبحسب تحريات شرطى يتبع لمكافحة المخدرات الخرطوم خلال الإدلاء بأقواله أمام المحكمة في وقت سابق، بأن المُبلِّغ أبلغ يفيد في مضمون بلاغه بضبط المتهم يقود دراجة نارية بلون أحمر أثناء وجوده بموقف شندي القديم ببحري، مشيراً إلى أنه وعقب توقيف المتهم ضبط بحوزته (5) قطع بنقو، وبطاقة تخص شخص يتبع لإحدى القوات النظامية، وحقنة معبأة بمادة سائلة، وأداة تقطيع المخدرات (كدر)، وأفاد المتحري المحكمة بأنه تم إرسال المعروضات المضبوطة المخدرات (البنقو) إلى فحص المختبر الجنائي وجاءت النتيجة بأنها تزن (160.68) جرام، وتحتوي على مادة (تي اتش سي) المخدرة ومدرجة في الجدول الثاني من قانون المخدرات النافذ، فيما قدم المتحري نتيجة فحص المخدر للمحكمة كمستند اتهام (1)، إلى جانب تقديمه صورة من الصفحة الأولى لمحضر التحري الأول للمتهم وذلك بعد أن أوهمهم بأنه نظامي وأن البطاقة الرسمية التي ضبطت بحوزته تحمل اسمه وتم تدوينه بمحضر التحري ـ ليتضح لاحقاً بأن اسمه مغايراً لما ذكره والوارد بيومية التحري وأنه يمتهن الأعمال الحرة (غسال سيارات)، إلى جانب تقديم المتحري كذلك للمحكمة صورة من استمارة البلاغ الأولى نتيجة تغيير المتهم أقواله -أيضاً- فيها .

الخرطوم- محمد موسى

صحيفة الصيحة