ضبط فضة وحلوى خطيرة في مطار الخرطوم





يؤكّد أونسة أنّ قوات الجمارك تحرص على تطبيق إجراءات مشددة في منافذها الحدودية لفرض ضوابط استيراد البضائع وفق القانون.

أعلنت السلطات في مطار الخرطوم، عن ضبط كمية من معدن الفضة تقدّر بـ44 كيلو جرام، فيما تمّ العثور على منشطات جنسية متنوّعة عبارة عن (252) شريط TEKAGRA و

2/100 شريط BAZOOKA بجانب عدد 12 كيس حلوى منشط جنسي وضبط عدد (300) ذاكرة وكريمات ممنوعة ومضرة بصحة العامة.

وقال مدير إدارة جمارك الخرطوم، جمال الفكي أونسة،بحسب المكتب الصحفي للشرطة، الخميس، إنّه تمّ التحفّظ على المضبوطات واتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

باج نيوز