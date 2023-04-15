الشاشة الزرقاء تفتح ملف العيد .. سهرات وبرامج عنوانها التميُّز والإدهاش





بدأت قناة النيل الأزرق التحضير لبرمجة عيد الفطر المبارك الخاصة وقامت بتسجيل عدد من السهرات المتنوعة من خلال عدد من فرق الإعداد البرامجي،وتسعى النيل الأزرق للمحافظة على تميُّزها الذي ظهرت به خلال رمضان الحالي،أبرز السهرات التي تم تسجيلها كانت بعنوان (عطفك شمل) بمشاركة الفنان محمد خضر بشير والإعلامية منى أبوالعزائم، تقديم نورهان نجيب،وهناك سهرة (عناق الكمنجات) التي توثق للآلة الموسيقية الجميلة وتاريخها بالسودان من خلال الرواد الذين استخدموها على رأسهم وهبة والسر عبدالله وعبدالفتاح الله جابو،مروراً بجيل عبدالله عربي ومحمدية،ويقدم السهرة الفنان عثمان محي الدين عازف الكمان المعروف بمشاركة الأساتذة عاصم الطيب وحسام عبدالسلام ولؤي عبدالعزيز،إلى جانب الفنان الشافعي شيخ إدريس من القاهرة،وسيتواصل تسجيل بقية السهرات خلال الأيام القادمة وستحوي مفاجآت مدهشة.

صحيفة الصيحة