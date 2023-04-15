الجيش السوداني ينفى سيطرة قوات الدعم السريع على القصر الجمهوري





نفى الجيش السوداني ما يتم تداوله بشأن سيطرة قوات الدعم السريع على مطار مروي، ووصف ذلك بأنه”محض إشاعه ونوع من الحرب النفسية”.

وقال الجيش فى صفحته على فيسبوك اليوم السبت: “الفيديو المتداول لجنود الدعم السريع أمام مقاتلات روسية كان أثناء مشاركتها وارتزاقها في ليبيا”.

‏عذرا، لم يتمكّن مشغّل الفيديو من تحميل الملف.(‏رمز الخطأ: 101102)

وأوضح الجيش السودانى أنه يفرض سيطرته وهيمنته على كل القواعد والمطارات، مشيرا إلى أن القوات ما زالت تدافع وتؤدي واجبها الدستوري والوطني والقانوني .

صحيفة البيان