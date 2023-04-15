شاهد بالصور.. استشهاد الدكتورة آلاء إبنة كابتن ومدرب الهلال السابق برصاصة طائشة داخل منزلها إثر اشتباكات بين الجيش والدعم السريع





لقيت الدكتورة آلاء مصرعها داخل منزلها بمدينة أم درمان برصاصة طائشة عبرت نافذة منزلهم كما أصيبت والدتها أيضاً برصاصة في الكتف إثر اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع .

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد استشهدت الدكتورة آلاء إبنة لاعب ومدرب الهلال العاصمي السابق فوزي المرضي على الفور, فيما تم اسعاف والدتها.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي قدموا التعزية للكوتش فوزي المرضي وقاموا بنشر صور الفقيدة التي ترحم عليها الجميع وتمنوا أن يلهم الله والدها الصبر الجميل على الفقد الجلل.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين