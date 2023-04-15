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شاهد بالصور.. استشهاد الدكتورة آلاء إبنة كابتن ومدرب الهلال السابق برصاصة طائشة داخل منزلها إثر اشتباكات بين الجيش والدعم السريع

2023/04/15
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لقيت الدكتورة آلاء مصرعها داخل منزلها بمدينة أم درمان برصاصة طائشة عبرت نافذة منزلهم كما أصيبت والدتها أيضاً برصاصة في الكتف إثر اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع .

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وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد استشهدت الدكتورة آلاء إبنة لاعب ومدرب الهلال العاصمي السابق فوزي المرضي على الفور, فيما تم اسعاف والدتها.

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جمهور مواقع التواصل الاجتماعي قدموا التعزية للكوتش فوزي المرضي وقاموا بنشر صور الفقيدة التي ترحم عليها الجميع وتمنوا أن يلهم الله والدها الصبر الجميل على الفقد الجلل.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين

2023/04/15