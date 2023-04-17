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بالفيديو.. دخان أسود كثيف يغطي سماء الخرطوم بسبب الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات “حميدتي”

2023/04/17
دخان حرب

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد الدخان الكثيف من العاصمة الخرطوم بسبب الحرب الدائرة بين القوى العسكرية المختلفة.

وأبان الفيديو الدخان الأسود وهو يملأ السماء وينتشر على مساحات واسعة، فيما يسمع طلقات الرصاص من موقع الأحداث المشتعلة.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت أن 83 شخصا لقوا مصرعهم على الأقل وأكثر من 1126 آخرين قد جرحوا، إثر الاشتباكات التي دارت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالعاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى.

صحيفة المرصد

2023/04/17