بالفيديو.. دخان أسود كثيف يغطي سماء الخرطوم بسبب الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات “حميدتي”





أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد الدخان الكثيف من العاصمة الخرطوم بسبب الحرب الدائرة بين القوى العسكرية المختلفة.

وأبان الفيديو الدخان الأسود وهو يملأ السماء وينتشر على مساحات واسعة، فيما يسمع طلقات الرصاص من موقع الأحداث المشتعلة.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت أن 83 شخصا لقوا مصرعهم على الأقل وأكثر من 1126 آخرين قد جرحوا، إثر الاشتباكات التي دارت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالعاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى.

مقطع متداول للدخان وهو يتصاعد من العاصمة الخرطوم بسبب الحرب الدائرة. اللهم احفظ السودان وأهل السودان وقهم شر الفتن. pic.twitter.com/CbRyoVc2q0 — إياد الحمود (@Eyaaaad) April 17, 2023

صحيفة المرصد