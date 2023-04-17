الجزولي: الطريقة التي تدار بها المعركة”غريبة”





وفق ما أشار في منشور على صفحته الرسمية.

وصف رئيس حزب دولة القانون والتنمية، محمد علي الجزولي، الطريقة التي تدار بها المعركة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بـ”الغريبة”.

وتساءل الجزولي في تدوينة على صفحته الرسمية، الأثنين،” لماذا لا يقطع الجيش على المتمردين ثلاثة شوارع رئيسية تشكّل طرق إمداد لمجموعاتهم المشتبكة بالقرب من القيادة، وهي شارع المطار، الستين، عبيد ختم”.

وأتمّ”هذه الشوارع لا يوجد بها جيش ويتمّ تزويد المتمردين المشتبكين بالقرب من القيادة عن طريقها بالغذاء والوقود والذخيرة”.

وأردف” قطع هذه الطرق وطرد المليشيات منها وضرب ارتكازاتهم فيها شيئ بديهي جدًا”.

وأكمل”من يدير هذه المعركة وكيف؟”.

باج نيوز