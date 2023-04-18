بالفيديو: السيسي يعلق على أزمة الجنود المصريين في السودان.. ويكشف سر تواجدهم في الخرطوم





قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن القوات المصرية المتواجدة في السودان “قوة رمزية” بغرض تنفيذ تدريب مع الأشقاء هناك، وليس لدعم طرف على حساب طرف آخر.

قوات الدعم السريع

وأشار السيسي، خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلى أن الدولة المصرية على تواصل مع الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، بهدف التأكيد على أمن وسلامة العناصر المصرية في السودان، مبينا أن القوات كانت متواجدة ضمن بروتوكول للتدريب المشترك، وليس لتأليب أو دعم طرف على حساب طرف آخر.

أمن وسلام

وأكد السيسي أن القوات المصرية في أمن وسلام وتحت مسؤوليته الشخصية، وهو أمر تأكدت منه السلطات المصرية في الاتصالات، مضيفا: “نتمنى استعادة القوات في أسرع وقت ممكن”.

إطلاق النار

وتابع أن الدولة المصرية تشجع على حقن دماء السودانيين ووقف إطلاق النار والتفاوض للحث على استقرار السودان والسودانيين.

صحيفة المرصد