بالفيديو.. مدون شهير زار الخرطوم وعَلِق تحت القصف.. يوثق انقطاع مياه الشرب

يستمر انقطاع الكهرباء والمياه في العاصمة الخرطوم مع استمرار الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أربعة أيام.

فقد وثق مدون هندي يدعى ماهين يزور الخرطوم حالياً، مقطع فيديو لرجل يحمل زجاجات مياه وهو يروي مدى صعوبة عثور المدنيين على الماء.

وقال الشاب العشريني إن “الناس يتجولون في كل مكان، في السوبر ماركت، في الشوارع للحصول على المياه، لكن لا أحد يجد الماء”، بحسب ما نقلت رويترز.

كما أضاف أنه “ليس من الآمن الخروج من المنزل لأن إطلاق النار يحدث حتى هنا بالقرب من منزلي، لذلك ليس من الآمن الذهاب”.

في سياق متصل، وفيما لا يرتسم في الأفق أيّ وقف لإطلاق النار، دقّ الأطباء والعاملون في المجال الإنساني ناقوس الخطر. فبعض الأحياء في الخرطوم محرومة من التيار الكهربائي والمياه منذ السبت.

وتنتشر رائحة البارود منذ السبت في العاصمة وترتفع أعمدة دخان أسود كثيف في سمائها. ولازم السكان منازلهم، وسط انقطاع التيار الكهربائي والمياه عن عدد كبير من المنازل.

اندلاع القتال

وكان القتال قد اندلع يوم السبت بين وحدات من الجيش الموالي للواء عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان وقوات الدعم السريع شبه العسكرية التي يقودها اللواء محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في السودان إن البرهان وحميدتي اتفقا على وقف لمدة ثلاث ساعات يوم الأحد للسماح بعمليات الإجلاء الإنسانية التي اقترحتها الأمم المتحدة، لكن الاتفاق تم تجاهله على نطاق واسع بعد فترة وجيزة من الهدوء النسبي.

