بالفيديو.. ضابط يشغل المصريين في السودان.. كلمني أنا ما حدش له دعوة بالعساكر





“تسلم البطن إللي شالتك وربتك”، و”روح يا بطل” هذا غيض من فيض التعليقات التي ضجت بها حسابات المصريين على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، مادحة بسالة ضابط شاب في الجيش المصري.

فما القصة؟

صورة وصوت هذا الضابط الشاب انتشرت مؤخراً بعدما اعتقلت قوة من الدعم السريع مجموعة من العسكريين المصريين في السودان.

فقد ظهر هذ الشاب واسمه محمد صلاح أبوزيد، بحسب ما أفاد ناشطون مصريون، وهو يواجه أحد عناصر الدعم السريع قائلا له: “أنا ظابط كلمني أنا” وأردف: “أنا نقيب من الجيش المصري وأنا المسؤول عن العساكر دي، كلمني أنا ومحدش ليه دعوه بالعساكر”.

أتى ذلك، بعدما انتشرت مقاطع مصورة لجنود مصريين في قاعدة مروي العسكرية بالولاية الشمالية في السودان، سيطرت عليها قوات الدعم السريع.

وظهر في المقطع عدد من الرجال يرتدون ملابس عسكرية ويجلسون على الأرض، متحدثين مع أفراد الدعم السريع.

ليؤكد لاحقا قائد الدعم السريع أن الجنود المصريين بأمان، بانتظار نقلهم إلى مصر.

فيما أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فضلا عن المتحدث العسكري للقوات المسلحة، أن تلك القوات المصرية موجودة في السودان لإجراء تدريبات مشتركة مع جنود سودانيين. وأضاف المتحدث العسكري أمس أن التنسيق جار مع الجهات المعنية في السودان لضمان تأمين القوات المصرية.

العربية نت