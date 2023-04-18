“أطباء السودان” تدعو إلى فتح ممرات آمنة لمعالجة المرضى والمصابين





قالت لجنة أطباء السودان: إن عدد القتلى من المدنيين وصل إلى 144، ودعت إلى فتح ممرات آمنة لمعالجة المرضى والمصابين الذين يبلغ عددهم حتى الآن 1409 جرحى.

وتواصلت صباح الثلاثاء المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محيط القصر الجمهوري ومركز قيادة الجيش.

كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجددًا طرفي النزاع في السودان إلى “وقف الأعمال العدائية فورًا”.

ويشير محللون إلى أن القتال الدائر في عاصمة الدولة التي تعاني منذ مدة طويلة من عدم الاستقرار غير مسبوق، وقد يطول أمده، رغم الدعوات الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار.

ودارت معارك في مختلف أنحاء البلاد، وسط مخاوف من إمكانية اتساع رقعة القتال في المنطقة، وتخلل النزاع عمليات قصف جوي ومدفعي وتبادل كثيف لإطلاق النار.

وبحسب منظمة الأمم المتحدة أدّت الاشتباكات الدامية في السودان بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو إلى سقوط أكثر من 200 قتيل و1800 جريح، وكان التوتّر كامنًا منذ أسابيع بين “البرهان” و”دقلو” المعروف بـ”حميدتي”.

صحيفة سبق