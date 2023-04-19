أردوغان.. مستعدون لتقديم الدعم من أجل استقرار وسلام السودان





أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء الثلاثاء، استعداد بلاده لتوفير كل وسائل الدعم من أجل استقرار وسلام السودان، وذلك في مقابلة أجرتها معه قناة “تي آر تي” التركية.

وقال أردوغان: “إننا نتابع بقلق تطورات الأوضاع في السودان وتباحثت اليوم مع شقيقي رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، وسأجري مباحثات مع الجانبين في الخرطوم”.

وفيما أوضح أنّ “تركيا مستعدة لتوفير كل وسائل الدعم من أجل استقرار وسلام السودان”، حثّ الشعب السوداني على الاستمرار في بناء مستقبل البلاد معاً من خلال تنحية الخلافات.

العربي الجديد