شاهد بالصورة والفيديو.. ضابط بالدعم السريع يحصل على إشادات واسعة بعد معاملته الطيبة لأسرى القوات المسلحة: (أنتم أخواننا وفي ضيافتنا ولن نؤذيكم وسنسلمكم لأهلكم فور انتهاء الاشتباكات)





حصل ضابط بقوات الدعم السريع على إشادات واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يخاطب أسرى القوات المسلحة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد خاطب ضابط الدعم السريع أسرى القوات المسلحة بطريقة جميلة مؤكداً لهم أنهم اخوانهم وأن ما حدث ليس لهم يد فيه.

وأكد الضابط خلال حديثه التزامه بحماية الأسرى من ضباط وجنود وحسن معاملتهم وتسليمهم لأهليهم فور انتهاء الاشتباكات الدائرة الآن بين القوات المسلحة والدعم السريع.

ويشير محرر موقع النيلين إلى أن أفراد القوات المسلحة قد تم أسرهم بعد مداهمة قوات الدعم السريع للقصر الجمهوري في بداية الاشتباكات يوم السبت.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين