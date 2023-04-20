العيد الجمعة أم السبت؟.. لغط وخلاف أحياه “مركز الفلك”.. وحسمته السعودية





المسلمون حائرون؛ يفكرون، يتساءلون: متى العيد؟ الجمعة أم السبت؟.. فقد بات ذلك الموضوع حديث المقاهي والجلسات بعد أن كَثُر اللغط والخلافات والبيانات بين أهل الفلك والرؤية متسببين في إثارة بلبلة بين المسلمين حول العالم في انتظار الخبر اليقين اليوم الخميس.

فقد دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الخميس التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1444هــ، حسب تقويم أم القرى، الموافق 20/ 4/ 2023م، كما تتحراه معظم الدول الإسلامية في ذلك اليوم أيضًا.

وفي حين استقر لدى عامة الناس، بحسب التقاويم المتداولة منذ بداية الشهر، أن رمضان لن يتم عدته، وأن غرة شهر شوال ستوافق يوم الجمعة 21/ 4/ 2023م، فقد خرج علينا مركز الفلك الدولي ليثير لغطًا حول ذلك، قبل أن يزيد بيان، وقَّع عليه 25 عالمًا فلكيًّا من 13 دولة، البلبلة والتساؤلات.

وبحسب البيان المشترك الذي وقعه علماء مستقلون، ينتمون لعدد من الأقطار الإسلامية، فإن رؤية هلال عيد الفطر المبارك يوم الخميس ٢٠ إبريل الجاري غير ممكنة؛ ما يعني إكمال شهر رمضان عدته، وحلول عيد الفطر المبارك يوم السبت 22/ 4/ 2023.

وعلَّق مركز الفلك الدولي على هذا البيان عبر موقعه الرسمي وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بالقول: “في الحقيقة، إن جميع المعايير السابقة، قديمها وحديثها، تُبيِّن أن رؤية الهلال يوم الخميس غير ممكنة بالعين المجردة من العالم العربي. وهذا التوقع ليس رأيًا لشخص أو جهة، بل هو إجماع من قِبل متخصصين، أشبعوا هذه المسألة بحثًا، ونشروا فيها أبحاثًا في دوريات علمية مُحكمة. وممن ذُكر أسماؤهم رؤساء للجان علمية في الاتحاد الفلكي الدولي، ومنهم مديرون لمراصد، أحدهم هو واحد من أعظم مراصد العالم، ألا وهو مرصد غرينتش! وقد بنى هؤلاء المختصون الكبار أبحاثهم ومعاييرهم على أرشيف كبير من رصد الأهلّة، يمتد من عام 1859م إلى عام 2023م”.

صحيفة سبق