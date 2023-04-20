بالفيديو.. 198 قتيلا مدنيا منذ اندلاع اشتباكات السودان.. وصعوبات في انتشال الجثث





أعلنت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الضحايا المدنيين منذ بداية الاشتباكات التي اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع يوم السبت الماضي إلى 198 قتيلا و1207 مصابين، فيما أفاد الهلال الأحمر السوداني لـ”العربية” و”الحدث” بمواجهة صعوبات كبيرة في انتشال جثامين الضحايا من الشوارع.

وقالت نقابة أطباء السودان إن 52 مستشفى من أصل 74 في مناطق الاشتباكات متوقفة عن الخدمة، وإن 9 مستشفيات تعرضت للقصف خلال الاشتباكات.

وقالت اللجنة التمهيدية للنقابة في بيان إن 24 من القتلى المدنيين سقطوا يوم أمس الأربعاء، في حين أُصيب 166 بينهم عدة حالات غير مستقرة.

وأشار البيان إلى وجود عدد من القتلى والجرحى غير مشمولين في هذا الحصر بسبب صعوبة التنقل والوصول إلى المستشفيات في ظل الوضع الأمني بالبلاد.

يشار إلى أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، كان أعلن أمس الأربعاء، عن مقتل 300 شخص وإصابة أكثر من 2600 آخرين منذ بداية الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

هذا وناشد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية أحمد المنظري، في تصريحات لـ”العربية” و”الحدث”، ناشد الأطراف السودانية الالتزام بالقوانين الدولية، مشيرا إلى أن ما يحدث في السودان أكبر من قدرة الهيئات الصحية.

كما كشف عن أن هجمات عسكرية استهدفت مرافق صحية وسيارات إسعاف، لافتاً إلى أن إحصائيات تتحدث عن أكثر من 3000 مصاب حتى الآن.

وأشار إلى أن عشرات المستشفيات باتت مهددة بالخروج عن الخدمة، موضحا أن منها ما يواجه نقصا في الدم والأدوية والمستلزمات الأساسية. وأعلن أن المنظمة تتواصل مع الجهات المعنية دوليا لتهدئة الوضع، كما تعمل على تجميع المواد الطبية اللازمة لإرسالها.

وكشف أن المسؤولين سيلجأون إلى مواني البحر الأحمر لإيصال المواد الطبية، مناشداً الأطراف السودانية الالتزام بالقوانين الدولية.

مباشر من #العربية | تواصل الاشتباكات في العاصمة السودانية..وحصيلة القتلى والإصابات في تزايد https://t.co/BRH3HFxF4X — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) April 16, 2023

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