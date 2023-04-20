الجامعة العربية: نحن الآن أمام حلول ما بعد الحرب في السودان





الأمين العام المساعد للجامعة العربية – صورة أرشيفية

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن بيان الجامعة العربية عبر بشكل مقبول عن دعم السودان حتى يخرج من أزمته، مع الأخذ في الاعتبار أن الدول العربية ليست كلها تقف نفس الموقف مما يحدث في السودان.

وأضاف زكي خلال استضافته في برنامج «لقاء خاص» على شاشة «القاهرة الإخبارية» مع الإعلامية أمل الحناوي، أنه كالعادة أخذ البيان القاسم المشترك بين الجميع، وفي تقديري لن نحتاج حاليا إلى أكثر من ذلك، ربما في وقت لاحق تحتاج الجامعة إلى بيان آخر بشكل مختلف.

وذكر: أنه لم يحدث خلاف بين الدول العربية على الأمور الأساسية خلال اجتماع الجامعة لدعم السودان، فالجميع اتفق على وقف إطلاق النار واللجوء للحل السلمي، وكانت هناك خلافات في الصياغات مثلا، لكن الأسس لم يكن عليها خلاف.

وتابع: أن جميع ردود الفعل العربية والعالمية فوجئت بإقدام الفرقاء السودانيين على استخدام السلاح في مدن مليئة بالمدنيين، لكن تجاوز الجميع المفاجأة وبدأوا بالعمل على وقف القتال، ولم تتوقف الاتصالات بين كل المؤسسات الدولية والإقليمية ووزراء الخارجية في العالم، في محاولة لتعبئة موقف دولي مما يحدث في السودان.

وذكر: أنه بدون العودة للهدوء ووقف القتال فنحن في حالة حرب ولا مكان للحلول والتفاوض، لكن نحن نفكر في الحلول في ما بعد الحرب، وأهمها ماذا سيجري للدعم السريع، فقد كانت على طريق الدمج في الجيش، لكن بعد ما حدث لا بد من تغيير في الطرح.

المصري اليوم