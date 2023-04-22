لا مهرب منها.. ما الكمية المسموح بتناولها من معمول العيد؟





يُعد المعمول واحداً من أهم الحلويات التي تحرص مختلف العائلات العربية، على إضافتها إلى أصناف الضيافة خلال فترة عيد الفطر، حيث لا مهرب من تذوّق طعمها اللذيذ خلال هذه الفترة.

تنوع تسميات المعمول

وبالرغم من تنوع التسمية التي تطلق على هذه الحلوى في العديد من الدول والثقافات، بين معمول أو كعك العيد أو الكليجة، إلا أنها تتشارك المكونات ذاتها، فتتكون من السميد، والطحين والزبدة أو السمنة، والسكر، وماء الورد، وماء الزهر، وبودرة السكّر التي يتمّ رشّها على المعمول، أما حشوتها فقد تحتوي على الفستق أو الجوز أو اللوز أو التمر.

القاسم المشترك بين أنواع المعمول

وقد يلجأ البعض إلى استبدال هذه الحشوات بأخرى مثل القشطة، ليبقى القاسم المشترك بين جميع أنواع المعمول، هو احتواءه على عدد كبير من السعرات الحرارية، كونه غني بالسكر والنشويات والدهون، مما يتسبب بأضرار صحية أولها زيادة في الوزن وارتفاع مستوى السكر في الدم، إضافة إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول السيء في الجسم.

كمية من السعرات الحرارية

وتقول أخصائية التغذية ومدربة اللياقة البدنية بتول اللو، في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن المعمول يحتوي على عدد كبير من السعرات الحرارية، ومكوناته تتحوّل تلقائياً إلى دهون تتكدّس في الجسم، ولذلك يجب الحذر عند تناوله، مشيرة الى أن ضرر المعمول يرتبط بالكمية التي يتم تناولها، حيث يسمح بتناوله بالحدّ المقبول، وهو ما يساعد على تجنب أي ضرر يمكن أن تسببه محتوياته الدسمة.

وترى اللو أنه نظراً للعلاقة التقليدية التي تربط المعمول بعيد الفطر، فإنه لا يمكن الطلب من الناس عدم تناول هذه الحلوى خلال هذه الفترة، بل يجب التركيز على ضرورة التحكم في الحصص، إذ يمكن الاكتفاء بقطعة أو اثنتين من المعمول يومياً، وذلك فقط خلال الأيام الأولى للعيد وليس بشكل دائم، مشيرة إلى أنه في حال كانت قطعة المعمول من الحجم الصغير، فإنه يمكن تناول قطعتين يومياً، أما في حال كان حجمها وسط فإنه يجب تناول قطعة واحدة.

وتشرح الأخصائية الغذائية كم تحتوي أبرز أنواع المعمول شعبية، على سعرات حرارية حسب أرقام تقريبية:

قطعة معمول جوز صغيرة: نحو 120 سعرة حرارية.

قطعة معمول جوز وسط : نحو 250 سعرة حرارية.

قطعة معمول تمر صغيرة: نحو 100 سعرة حرارية.

قطعة معمول تمر وسط: نحو 230 سعرة حرارية.

قطعة معمول فستق صغيرة: نحو 150 سعرة حرارية.

قطعة معمول فستق وسط: نحو 260 سعرة حرارية.

قطعة معمول باللوز صغيرة: نحو 120 سعرة حرارية.

قطعة معمول باللوز وسط: نحو 250 سعرة حرارية.

قطعة معمول بالقشطة صغيرة: نحو 120 سعرة حرارية.

قطعة معمول بالقشطة وسط: نحو 250 سعرة حرارية.

استشارة طبيب لمرضى السكري

وترى اللو أنه من الأفضل الابتعاد عن قطع المعمول ذات الحجم الكبير، لاحتوائها على سعرات حرارية عالية، تتراوح بين 350 و400 سعرة للقطعة الواحدة، أما بالنسبة لمرضى السكري، فتنصح الأخصائية باستشارة الطبيب لمعرفة الكمية التي يسمح لكل فرد بتناولها بحسب وضعه، مشددة على عدم الشعور بالذنب في حال تناول المعمول خلال فترة العيد.

سكاي نيوز