الجيش: تداول مثل هذا المحتوى الكاذب دون تحري يقدح في مهنية وحيادية قناة الجزيرة





القيادة العامة للقوات المسلحة

السبت ٢٢ أبريل ٢٠٢٣م

أظهرت قناة الجزيرة فيديو لعناصر من المتمردين يدعون من خلاله انهم سيطروا على مدينة جياد الصناعية

نوضح أن مجموعة من المتمردين كانت قد حاولت بالفعل دخول المدينة الصناعية ووصلوا لأحد مصانع تجميع المركبات لكن تم صدهم في بعد وقت وجيز وهربوا من الموقع.

حاليا لا وجود للمتمردين في مدينة جياد الصناعية.

وننوه إلى أن تداول مثل هذا المحتوى الكاذب دون تحري يقدح في مهنية وحيادية قناة الجزيرة

مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة