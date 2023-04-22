الجيش: أخمدنا التمرد وخلصنا السودان من أكبر مشروع إنتهازي في تاريخ البلاد





*القيادة العامة للقوات المسلحة*

السبت ٢٢ أبريل ٢٠٢٣م

سعت ٥٥ : ٢

أخمدنا التمرد وخلصنا السودان من أكبر مشروع إنتهازي في تاريخ البلاد .

محاولات يائسة للمتمردين بدفع المزيد من القوات المندحرة إلى الخرطوم مستمرة وتتعامل معها القوات المسلحة بالحسم اللازم .

مازال المتمردون يستهدفون بعض المواقع بالقصف المدفعي وأعمال القنص .

بدأت مظاهر فقدان القيادة والسيطرة على المتمردين منذ بداية اليوم الثاني للتمرد .

يصعب تحديد مدى زمني معين لنهاية العملية ونسعى جاهدين للقضاء على التمرد في أسرع وقت للقضاء علي معاناة شعبنا .

القوات المسلحة برهنت على قابليتها الكبيرة للتعامل مع أي متغيرات تستهدف البلاد .

شعبنا كان في الموعد ولم يخذل قواته المسلحة، وهي تحقق حلمه في القضاء على أسوأ مظهر عسكري شاذ يمكن أن يحدث في دولة محترمة

الحياة بدأت تعود تدريجيا بالعاصمة وبقية المدن .

نجحنا في تجنيب شعبنا مخاطر كبيرة بعدم إجراء مناورات كبيرة بالقوات أثناء الإعتداءات والتركيز على عمليات الصد والتدمير من داخل المقرات العسكرية .

الإعتداء علي السجون وإطلاق سراح النزلاء يشكل تهديدا للأمن و يوضح حالة عدم الإنضباط التي وصلت لها القوات المتمردة ويطرح تساؤلات كثيرة عن الهدف من هذه الخطوة .

*مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة

#الجيش_صاحي

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#جيش_واحد_شعب_واحد

#ده_جيش_بتداوس