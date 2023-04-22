وفاة المحامي السوداني الشهير نادر محمود بعد أن عجزت أسرته في إيجاد مركز غسيل كلى يكمل فيه علاجه بسبب الظروف التي تمر بها البلاد





انتقل إلى رحمة مولاه ظهر اليوم السبت المحامي والمستشار القانوني الشهير نادر محمود بعد معاناة مع مرض الفشل الكلوي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نعى العشرات من المطربين والإعلاميين السودانيين الفقيد الذي تجمعه علاقة صداقة بأهل الفن بعد عمله مستشار قانوني لاتحاد المهن الموسيقية لعدة دورات.

وأكد عدد من الإعلاميين أن المحامي نادر بعد أن عجزت أسرته في إيجاد مركز لغسيل الكلى بسبب الظروف الراهنة وخروج عدد كبير من المستشفيات عن الخدمة.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين