استعان بأغراب لقتل زوجته.. كواليس جريمة سودانية داخل أحد الأحياء بالقاهرة





نشرت مواقع مصرية تفاصيل جريمة قتل مروعة شهدتها أحد أحياء مدينة القاهرة قبل يومين وتم كشف طلاسيمها التي فجرت مفاجأة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أعد خطة شيطانية للتخلص من زوجته, بعد أن اتفق مع آخرين لقتلها ليكون العقل المدبر لإنهاء حياة رفيقته طعنا بالسكين.

وبالعودة للتفاصيل فقد تلقى حكمدار العاصمة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة أفريقية بمنطقة التجمع الخامس.

ووجه رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة وجه بانتقال قوة من القسم إلى محل البلاغ بالتنسيق مع قطاع الأمن العام.

ووفقاً لمتابعة محرر موقع النيلين فقد بينت معاينة الأدلة الجنائية وضباط المباحث مقتل “منيرة ا.” ٤٥ سنة، سودانية الجنسية بطعنات متفرقة بالجسم.

تحريات المباحث حول الواقعة توصلت إلى أن زوج المجني عليها خطط للجريمة مستعينا بآخرين وأمكن ضبطهم ليقر الجاني بفعلته.

وقد تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء أشرف الجندي مديرية آمن القاهرة إلى النيابة العامة للتحقيق.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين