



• هذه ليست أول معركة تخوضها قوات الشعب المسلحة ضد المتمردين عليها ومن شايعهم من العملاء والمأجورين وطوابير النفاق الداخلي ..

• هذه ليست أول معركة للجيش السوداني ضد أعدائه الداخليين قبل الخارجيين ، لكنها قطعاً من أشرس المعارك في تاريخ الجيش السوداني وأكثرها تعقيداً ..

• معركة معقدة وحساسة لأنها تدور في قلب العاصمة الخرطوم .. وبمختلف أنواع الأسلحة ..

• معركة شرسة لأنها تدور ويتم نقلها علي الهواء مباشرة .. هذه أول حرب في تاريخ السودان تقوم بتغطيتها آلاف الكاميرات وتتم إعادة مونتاجها وإرسالها بمئات التطبيقات والتقنيات في ذات اللحظة .. ومن موقع الحدث !!

• هذه أول حرب يكون فيها الجندي المقاتل هو المصور الحربي والمراسل التلفزيوني والشاهد علي الحدث لأنه هو الفاعل ..هو من يقوم بالتصوير في ذات لحظة مشاركته في القتال ..

• هذه أول حرب يكسر فيها المواطنون حاجز الخوف من أصوات القنابل وزخات الرصاص وهدير المدافع ..

• هذه أول حرب يقودها الجيش السوداني ضد أعتي شركات الإستخبارات المتخصصة في القيام بمهام مدفوعة القيمة مقابل توفير غطاء تقني وفني هو الأحدث في تاريخ حروب الجيل الخامس ..

• هذه أول حرب يقودها الجيش السوداني بكل تعقيداتها وتكتيكاتها ..إنتصاراتها وإنكساراتها ..ومع ذلك يتعجل المواطنون النصر وهم داخل محيط دائرة الخطر .. والموت !!

• ولأنها الحرب ، فليس غريباً أن يترافق النصر هنا مع تراجع هناك ..

• الجيش في حربه هذه سينتصر لأنّ هذه هي إرادة الأمة السودانية التي تقف خلفه بكل إيمانها ويقينها بنصر الله ..

• إنها خطوات علي طريق النصر .. وعندها سيكتشف الشعب السوداني كيف إنتصر علي أعدائه الظاهرين والمستترين في أكثر حروبه الحديثة شراسةً ..وتعقيداً ..

عبد الماجد عبد الحميد

