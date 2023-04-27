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شاهد بالفيديو.. أحد أفراد الدعم السريع يكشف معلومات هامة خلال مكالمة مسربة: (الجيش مسيطر تماماً وفقدنا الاتصال بقادتنا) ويجيب على السؤال الهام (هل مات حميدتي أما زال على قيد الحياة)

2023/04/27
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قام ناشط سوداني بتسريب مكالمة في غاية الأهمية أجراها مع صديق له يعمل كجندي في قوات الدعم السريع التي تدخل في اشتباكات حالياً مع القوات المسلحة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد استنطق الناشط صديقه الذي يعمل بالدعم السريع دون أن يعلم هو بتسجيل المكالمة.

الجندي أكد لصديقه أنهم أقاموا الحرب مع الجيش لتنظيفه من “الكيزان” الذين هم متواجدين في الجيش على حد تعبيره.

واعترف الجندي بحسب ما نقل محرر موقع النيلين أن الجيش هو المسيطر حلياً على الرغم من سيطرة الدعم السريع في أول يومين من المواجهة.

وذكر أن سبب سيطرة الجيش الحالية سببها افتقادهم في الدعم السريع لتوجيهات القيادات التي فقدوا الاتصال معها, وعن ما إذا كان قائد الدعم السريع حميدتي حي أم ميت؟ ذكر الجندي أنه موجود ولكن لا يعلم عنه شيء.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

2023/04/27