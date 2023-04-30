



حميدتي واستخدام السواتر

#بضعا_وعشرين_ساترا_استخدمهاالمتمرد

برع ابن الصحراء في تكتيك استخدام الساتر؛

فقد كان يستتر خلف موسى هلال قائده حتى غدر به

ثم كان يستتر بقوش من غضب الكيزان ثم تنصل منه

ثم استتر بالبشير من غضب قادة الجيش ولما كان الشعب يرفض ترشيح البشير قدم حميدتي واخوه يعلنون ان البشير سيترشح وسيظل رئيس السودان.

ثم غدر بالبشير

ثم بدا حميدتي يستتر خلف فزاعة الكيزان

ثم ظل مستترا بالبرهان من غضب كل الجيش

انطلق الفريق خلا يستتر بالإدارة الاهلية محاولا جلب ودها فسلم البكاسي من طرف للعمد شريطة موالاته حتى فضحه المك عجيب

ثم بدات الإدارة الاهلية تتنصل

فاستتر بطموح ابناء القبائل العربية التي اغرى ابناءها بحرب اليمن وجني الريالات

واستتر بحمدوك ووزيرة ماليته بتاعة الفستان الأصفر والذي عينه رئيسا للجنة الاقتصادية للسودان والتي كانت فقط غطاء لامتلاك المناجم وتهريب الذهب علنا عبر المطار وتكوين امبراطورية آل دقلوا والتي رشح ان بها ١٤ مليار دولار

ثم ظل يستتر بمخاوف الاتحاد الاروبي من اللاجئين وعابري البحر

ثم قام يستتر بقحت التي كان قد غدر بها في ٢٥ اكتوبر

استتر حميدتي بالمهمشين واعلن انه سيناضل من اجلهم ضد الجلابة

لكن اقتحام بيته ومصادرة الذهب وشنط الدولار كشف من هو الجلابي

كل الاسرة تدرس في المدارس الانجليزية وتعيش رفاهية ليس لها مثيل وتريد من الهامش ان يموت من اجلها

ثم قام يواد الثوار وانه سيحميهم ولن يسمح بقتلهم كأنما لم يكن هو وأخوه يجوبون فض الاعتصام بالبرادو رقم …

ثم لما لم ينشغلوا به قام و

حاول ان يستتر بالديمقراطية وانه سيحميها وانه يؤسس لها وعلى قادة الجيش ان ..

وظل مستترا للاسف بثقة البرهان وعشرة عمر هي ٢٠ سنة مع البرهان الذي ظل يطمئن القادة ان حميدتي رجل اصيل وانه مالي يده منو ووو ، حتى دخل مروي

ظل حميدتي يستتر بمخاوف العسكريين ان يكون السودان نموذج يمني او ليبي فتؤجل المعركة معه كل مرة

وبعدها استتر بوجوب حماية السودان من الاحتلال المصري وان جنود مصريين يحتلون المطار وانه يؤيد تحريره وو

ونسي قوات فاغنر القابعين في عمارة .. امام القيادة يدربون قواته ووو

واذا بنا نفاجأ ان جيشه به خليط مقدر من عرب تشاد والنيجر وأفريقيا الوسطى

ثم بدات معركة الغدر وانطلقت قوات التمرد تضرب قادة الجيش فقام حميدتي يستتر بجيرانه الاسر نساء واطفال القيادات العسكرية والسياسية الذين ساكنهم ٤ سنوات بحي المطار وجعل الاطفال رهائن ولا حول ولا قوة الا بالله

قام يستتر بالمستشفيات يطرد المرضى ويحتجز الاطباء ويستخدمها لقنص زملاء السلاح واخوة القتال ، فاستباح مستشفى الشررطة والعيون والساحة ووو

فلما فشلت المعركة وتيقن من الهزيمة؛ استتر حميدتي بمنازل السكان في الأحياء وجعلهم دروعا بشرية يختفي خلف اشلائهم.

ثم قام يحاول الاستتار بامريكا التي جعلت فريق الخلا كذابا امام العالم.

ثم قام المتمرد حميدتي بالاستتار خلف الاشاعة ، يستتر بغرفة اعلامية بها ١٥٠٠ ناشط اسفيري اغلبهم ارتباطاته قبلية دربهم ودفع لهم ليطلقوا الأكاذيب ولا زوالوا.

ارجوكم اكتبوا لنا اسماءهم وتاقوهم لنا

اغلبهم حساباتهم مقفولة

فلما راى المتمرد حميدتي التصميم على دحره؛

قام حميدتي الان باسم مستشاره عزت يستتر باسرائيل يخاطب تلفازها : المستشار السياسي لمليشيا الدعم السريع المُتمردة يوسف عزت في تصريح لقناة “كان” الإسرائيلية : ما نتعرض له تعرضت له إسرائيل آلاف المرات من المجموعات الإرهابية .

هكذا ظل المتمرد يستتر بما يستطيع لا يهمه ان روحا تذهق او مسكنا يْدمر او مشفى يحترق ، معركة بلا شرف ولا كرامة إدارتها اسرة دقلو استغلت طموح وعصبية وجهل مجموعة من المفترض انها جزء من الجيش مدغدغا احلام المعارض السياسية المخلوعة قحت واخواتها الذين عاهدوه على ماء الشوارع ثوارا بمجرد قتله البرهان واستلام السلطة.

اليوم خسر حميدتي كل ذلك بغروره واصبح هدف جيشه ان يرى فقط فديو صوت وصورة يثبت له ان له قادة.

المعركة دخلت الحسم وتشتت المتمردون في الطرق والاحياء وهذا دليل الهزيمة وانهم ينتظرون المخلص المنتظر سيهبط من السماء ويعيد تجميعهم

اصبروا وابتعدوا عن تجمعات التمرد

واتركوا الميج والابابيل تعمل

#اين_خفافيش_الظلام

فالرجل يستنجد ويستتر بالهدنة كل مرة

محمد هاشم الحكيم

