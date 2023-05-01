المبادرة الأمريكية السعودية .. هل ينتحر البرهان عسكريا وسياسيا





هذه المبادرة لها ثلاث مراحل :

الأولى : وقف إطلاق نار دائم برقابة دولية !! وهنا يكون فولكر قد حقق وعيده عندما قال لن نسمح لطرف بتحقيق الإنتصار على الطرف الآخر !!، بل هدد المنتصر بالعزلة الدولية !!، بالله الزول ده مش كمل الإحتقار والإزدراء لنا ؟!

الثانية : الشروع في حوار عن نقاط الخلاف بين جهتين نظيرتين لبعضهما متساويتين وهي الجيش المنتصر والدعم المندحر ونقاط الحوار هي الدمج ومدته وكيفيته وآلياته وكيفية تقسيم الرتب وكيفية التسليح وتوزيع السيطرة والتحكم يعني الرجوع إلى ما قبل يوم السبت وكأن شيئا لم يحدث !!.

3/ مناقشة الصيغة النهائية للإتفاق الإطاري بين المكون العسكري ( الجيش والدعم ) وقحت المركزي للإسراع بتكوين حكومة مدنية وخروج الجيش من المشهد السياسي وتسليم السلطة لقحت المركزي حليفة الدعم السريع التي تآمرت على الجيش ودعت لحظر طيرانه وتقديم قادته للمحاكمة ودعت لتدخل دولي ببندقة اقوى من بندقية الجيش كما قال نصا اللواء ( م ) برمة ناصر !! .

هذه هي بنود ومراحل المبادرة الامريكية السعودية !!

إذا تم القبول بهذه المراحل وفق ما تهندسه آلية التدخل الاجنبي من مخرجات سيتم تحويل الإنتصار العظيم للجيش والتضحيات الجسام لجنوده إلى هزيمة سياسية ساحقة وربما هزيمة عسكرية بوضعية للدعم السريع تجعله خنجرا في خاصرة الجيش .

الجدير بالذكر ان القوى الوطنية التي ساندت البرهان في قراراته التصحيحية يوم 25 اكتوبر ولم يستصحبها في إتفاقع الإطاري ، وساندته في مواجهة الدعم السريع الذي اراد الغدر به يوم 15 ابريل لا ذكر لها في جميع مراحل المبادرة الامريكية السعودية ولا وجود لها في اجندة البرهان ولا شواغله .

لقد طرحت سؤالا يوم 16 أبريل بعد الحرب بيوم واحد *هل سيخذل البرهان جيشه وشعبه ؟* رأى بعض الأصدقاء ان هذا السؤال مبكر وليس هذا وقته وما زال السؤال مطروحا !!

محمد علي الجزولي

