بيتزا بوصفة “شات جي بي تي” في دبي





أصبح الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الأخيرة، مبشرًا ببزوغ فجر جديد ليس على كتابة المواضيع العلمية أو الأخبارية فحسب بل اصبحت إمكاناته هائلة لتحسين إنتاجية الأعمال والقدرة التنافسية بشكل كبير. ويعد ” ChatGPT “خصوصًا لحظة فارقة كونه مكّن عامة الناس من رؤية إمكانيات الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر على أسلوب الحياة.

مطعم بيتزا المكان الأول الذي يتبادر إلى الذهن عندما تفكر في كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي بالأعمال التجارية، لكن الطاهي سبارتاك أروتيونيان، صاحب العلامة التجارية “دودو بيتزا”، يرى أن تقنية الذكاء الاصطناعي تساعده على التفكير خارج الصندوق.

وباستخدام روبوت الدردشة “شات جي بي تي” لابتكار وصفة فريدة لزبائنه في دبي، طلب سبارتاك وصفة تجمع الثقافات المختلفة لسكان المدينة، وكانت النتيجة بيتزا تمثل مزيجًا من النكهات العربية والأوروبية.

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