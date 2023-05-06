شاهد بالفيديو.. الشيخ عبد الحي يوسف: (حميدتي كاذب.. استدعاني في مكتبه وأقسم لي ثلاثاً أنه لن يوقع على الوثيقة الدستورية ثم عاد بعد أيام ووقع عليها)





كشف الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف في لقاء تلفزيوني بقناة “طيبة” تم بثه قبل أشهر عديدة عن تفاصيل لقاء جمعه بقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي.

وقال الشيخ خلال حديثه الذي رصده محرر موقع النيلين: أن قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو حميدتي، أقسم له من قبل ثلاثاً أنه لن يوقع على الوثيقة الدستورية، ثم عاد ووقع عليها.

وأضاف شيخ عبد الحي، في برنامج حواري على شاشة قناة طيبة الفضائية أنه في العام 2019، ألقى خطبة بمسجد مجمع خاتم المرسلين بالخرطوم انتقد فيها بنود الوثيقة الدستورية وما اعتبره مخالفا للشريعة الإسلامية وأعراف المسلمين من أهل السودان.

ووصف الشيخ في هذه الخطبة بأن التوقيع على هذه الوثيقة هو من الخيانة للدين والشرع، فدعاه نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو للقاء اصطحب فيه مستشاري المجلس العسكري والمستشار القانوني لقوات الدعم السريع لنقاش الشيخ حول بنود الوثيقة الدستورية وادّعى وقتها حميدتي عدم معرفته بمخالفة تلك البنود لشرع الله.

وختم الشيخ عبد الحي حديثه الذي تابعه محرر موقع النيلين: وأكد الشيخ عبدالحي يوسف أن الفريق أول محمد حمدان دقلو في آخر اللقاء حلف بالله ثلاثاً أنه لن يوقع على الوثيقة الدستورية ثم بعد ذلك بأيام قام بالتوقيع على الوثيقة نفسها التي حلف بالله أنه لن يوقعها.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين