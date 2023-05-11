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شاهد بالصور.. الحزن يخيم على مواقع التواصل بالسودان بعد استشهاد الملازم أحمد معتز.. أصيب في بداية الاشتباكات ورفض الراحة وواصل القتال حتى سقط شهيداً بإصابة جديدة

2023/05/11
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خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بعد نبأ استشهاد الملازم بالقوات المسلحة السودانية أحمد سامي أمس الأربعاء.

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وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد استشهد الملازم أحمد بعد اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع بالعاصمة الخرطوم.

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وكان الشهيد وبحسب ما ذكرت عدد من مواقع التواصل قد أصيب في بداية الاشتباكات إلا أنه رفض الراحة وواصل القتال مع زملائه حتى سقط شهيداً أمس الأربعاء بعد تعرضه لإصابة جديدة.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين

2023/05/11