عاجل.. وفاة الفنانة السودانية شادن حسين الشهيرة بالحكامة شادن إثر سقوط قذيفة طائشة بمنزلها





فجع الوسط الفني والإعلامي اليوم السبت بوفاة الفنانة السودانية الشابة شادن محمد حسين الشهيرة بالحكامة شادن.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلن فقد سقطت الفنانة شادن شهيدة إثر سقوط قذيفة طائشة داخل منزلها بأم درمان جراء الاشتباكات المتبادلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الدائرة في الخرطوم منذ أكثر من 20 يوم.

ونعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة الشهيدة شادن إضافة لجمهورها الذي عدد من محاسنها خصوصاً وأنها كانت من دعاة السلام ووقف الحرب في عدد من منشوراتها.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين