جرائم وحوادثمداراتمنوعات

عاجل.. وفاة الفنانة السودانية شادن حسين الشهيرة بالحكامة شادن إثر سقوط قذيفة طائشة بمنزلها

2023/05/13
346945930 903965887558811 1089928465426971559 n

فجع الوسط الفني والإعلامي اليوم السبت بوفاة الفنانة السودانية الشابة شادن محمد حسين الشهيرة بالحكامة شادن.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلن فقد سقطت الفنانة شادن شهيدة إثر سقوط قذيفة طائشة داخل منزلها بأم درمان جراء الاشتباكات المتبادلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الدائرة في الخرطوم منذ أكثر من 20 يوم.

346841866 544894504384539 3068537073110494980 n

ونعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة الشهيدة شادن إضافة لجمهورها الذي عدد من محاسنها خصوصاً وأنها كانت من دعاة السلام ووقف الحرب في عدد من منشوراتها.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين

2023/05/13