اقتصاد وأعمالسياسية
الثروة الحيوانية تؤكد إستمرار صادر الماشية عبر الموانئ والمعابر
أكد وزير الثروة الحيوانية والسمكية الأستاذ حافظ إبراهيم عبدالنبي إستمرار صادر الماشية الحية بصورة سلسة عبر الموانئ والمعابر وفق الاشتراطات المعمول بها.
وأوضح عبد النبي أن الفترة من 13-19 مايو الحالي تم شحن 7 بواخر بالميناء بالبحر الأحمر تبلغ 101,750 رأساً من الماشية الحية بإجمالي 3346 طناً إضافة الي ٣ شحنات بالمعابر.
وقال عبدالنبي إن كافة مستلزمات الصادر متوفرة، مشيراً إلى سهولة وإكمال الإجراءات بالبحر الأحمر.
وتم إستئناف الصادر في ١٣ مايو بعد توقف دام شهرا بسبب الحرب بالبلاد.
سونا