نصف الموظفين يخشون فقدان وظائفهم بسبب الذكاء الاصطناعي





نشرت شركة مايكروسوفت تقريرها السنوي حول اتجاهات العمل لعام 2023، والذي كشف عن قلق يشعر به 49% من الموظفين بشأن استبدال وظائفهم بالذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، يشير التقرير أيضًا إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يخفف من حمل “الدين الرقمي” الذي يشعر به الموظفون، والذي يشمل تدفق البيانات والبريد الإلكتروني والاجتماعات والإشعارات التي يصعب التعامل معها بفعالية. ويؤثر هذا الحمل الرقمي الزائد على الإنتاجية والابتكار والتفكير الاستراتيجي.

وبحسب رصد “النيلين” يوضح التقرير أن 64% من الموظفين يعانون من صعوبة في إدارة وظائفهم بسبب الأعباء الرقمية المتزايدة، مما يؤدي إلى انخفاض في الإبداع والإنتاجية بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، يفتقد 68% من الموظفين الذين شملهم الاستطلاع الوقت الكافي للعمل غير المنقطع، ويشعرون بأن الحاجة المستمرة للتواصل والبحث عن المعلومات وحضور الاجتماعات تؤدي إلى تضييع فرص العمل وتقليل الإنتاجية. ويقضي الموظفون – في المتوسط – 57% من وقتهم في الاجتماعات وتبادل رسائل البريد الإلكتروني والمحادثات، مما يترك فقط 43% من الوقت للعمل الفعلي، ويجعل يوم العمل مرهقًا بشكل متزايد. ومع ازدياد المخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف، يشعر 70% من الموظفين بالحماس لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز إنتاجيتهم وتخفيف إجهاد العمل، وفقًا لتقرير مايكروسوفت.