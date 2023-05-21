قوقل تخطط لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلانات وإنشاء محتوى يوتيوب





أفادت شبكة “سي إن بي سي” CNBC الإخبارية الأمريكية بأن جهود قوقل لإضافة تقنية الذكاء الاصطناعي الجديدة بسرعة إلى منتجاتها الأساسية تشق طريقها إلى عالم الإعلانات.

ووفقًا لوثائق داخلية اطلعت عليها شبكة “سي إن بي سي”، فقد أعطت الشركة الضوء الأخضر لخطط استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي تغذيه نماذج اللغات الكبيرة، لأتمتة الإعلانات وخدمات المستهلكين التي تدعمها الإعلانات.

وفي الأسبوع الماضي، كشفت قوقل النقاب عن نموذج اللغة الكبير الأحدث والأقوى (بالم 2) PaLM 2 الذي دُرِّب على استخدام البيانات النصية لتقديم ردود شبيهة بردود البشر للأسئلة والأوامر.

وتبين الوثائق أن مجموعات معينة داخل قوقل تخطط الآن لاستخدام الأدوات التي تعمل بنموذج اللغة الكبير (بالم 2) للسماح للمعلنين بإنشاء مواد الوسائط الخاصة بهم، واقتراح مقاطع فيديو لمنشئي المحتوى في يوتيوب ليقوموا بإنشائها.

وتعمل قوقل أيضًا على اختبار (بالم 2) لمحتوى الشباب في يوتيوب لمساعدتهم في إنشاء العناوين، والأوصاف وغير ذلك. وبالنسبة لمنشئي المحتوى، فإن الشركة تستخدم التقنية لتجربة فكرة تقديم خمس أفكار للفيديو بناءً على الموضوعات التي تبدو ذات صلة.