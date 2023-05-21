انتشال جثة ربة منزل غرقت في نهر النيل أثناء غسيل البطاطين





انتشلت قوات الإنقاذ النهري جثمان سيدة في العقد الثالث من العمر، من مياه نهر النيل فرع رشيد المار أمام قرية مشله مركز كفر الزيات، بعد أن سقطت في المياه وجرفها التيار أثناء قيامها بغسيل البطاطين، وتم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وبحسب صحيفة اليوم السابع المصرية تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن محافظة الغربية إخطاراً بورود بلاغ لشرطة النجدة بسقوط ربة منزل في نهر النيل فرع رشيد أمام قرية مشله مركز كفر الزيات، حيث انتقلت قوة من الانقاذ النهري وسيارة اسعاف، وبالبحث تم انتشال الجثة، وتبين أثناء قيامها بغسيل البطاطين سقطت في المياه فجرفها التيار لعدم اجادتها للسباحة، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.