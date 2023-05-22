تويتر يتهم مايكروسوفت بانتهاك سياسة البيانات الخاصة به





قام المحامي الشخصي لإيلون ماسك، أليكس سبيرو، بإرسال رسالة إلى شركة مايكروسوفت يتهمها فيها باستخدام واجهة برمجة تطبيقات تويتر “بأغراض غير مصرح بها”. وأشار سبيرو إلى أن مايكروسوفت ربما انتهكت العديد من بنود الاتفاقية لفترة طويلة من الزمن، وخاصة باستخدام بيانات تويتر بشكل غير صحيح ومشاركة تلك البيانات مع الوكالات الحكومية دون الحصول على إذن صحيح. وأضاف سبيرو أن مايكروسوفت رفضت الدفع الدفع مقابل استخدامها للبيانات.

واستخدمت Microsoft بيانات Twitter عبر واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بها لسنوات في العديد من المنتجات، بما في ذلك تلك المتعلقة بـ Xbox وBing وأدوات الإعلان الخاصة بها.

وبعد أن أنهى Twitter الوصول المجاني إلى واجهة برمجة التطبيقات الخاصة به، قررت Microsoft البدء في إبعاد نفسها عن موقع الويب، وأزال Twitter من أداة إدارة الوسائط الاجتماعية الخاصة به للمعلنين، كما أنه أوقف خيار تحميل لقطات الشاشة والمقاطع مباشرة إلى Twitter من وحدات تحكم Xbox وGame Bar على Windows، ولم يشرح عملاق التكنولوجيا السبب وراء تلك القرارات، لكن تويتر فرض رسومًا على المؤسسات تصل إلى 50000 دولار شهريًا للوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات الجديدة.