تطورات حرب أوكرانيا: كييف تتهم روسيا بالتخطيط لمحاكاة حادث كبير في محطة زابوريجيا لندن العربي الجديد





أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، الجمعة، أن روسيا تخطط لمحاكاة حادث كبير في محطة للطاقة النووية تسيطر عليها القوات الموالية لموسكو، في محاولة لإحباط هجوم مضاد أوكراني مخطط منذ فترة طويلة لاستعادة الأراضي التي تحتلها روسيا.

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كييف: القوات الروسية تقلّل الهجمات على باخموت لإعادة تنظيم صفوفها

قالت مسؤولة كبيرة في كييف، اليوم السبت، إن القوات الروسية خفضت مؤقتاً من وتيرة هجماتها على مدينة باخموت المحاصرة في شرق أوكرانيا، بهدف إعادة تنظيم صفوفها وتعزيز قدراتها.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار، في بيان، على تطبيق “تليغرام” إن القوات الروسية تواصل الهجوم، لكن “النشاط العام للعمليات تراجع”. وتابعت “لم تكن هناك أي معارك نشطة أمس واليوم، سواء في المدينة أو على أطرافها”، مضيفة أن القوات الروسية تقصف بدلاً من ذلك الضواحي والطرق المؤدية إلى باخموت.

وأوضحت ماليار أن “تراجع النشاط الهجومي للعدو يرجع لحقيقة أن القوات يجري تغييرها ويُعاد تنظيم صفوفها… يحاول العدو تعزيز قدراته”.

وأوضحت أن القوات الأوكرانية “تسيطر بثبات” على المناطق المرتفعة المطلة على باخموت من الشمال والجنوب، بالإضافة إلى جزء من ضواحي المدينة، لكنها لم تتقدم خلال اليومين الماضيين، بهدف التركيز على “مهام أخرى”.

ونشر قائد القوات البرية الأوكرانية، أولكسندر سيرسكي، اليوم السبت، مقطعاً مصوّراً قال إنه للقوات الخاصة من داخل المدينة المدمرة.

ونشر جنرال أوكراني كبير مقطع فيديو، اليوم السبت، يظهر القوات الأوكرانية وهي تؤدي قسماً وتستعد للمعركة، وكتب قائلاً “حان الوقت لاستعادة ما هو لنا”.

سكاي نيوز

العربي الجديد