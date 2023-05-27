نجم مُصاب ورحلة غريبة.. شباب تونس يصطدمون بسوء التنظيم في الأرجنتين





يستعد منتخب تونس لمواجهة الأوروغواي، يوم الأحد، من أجل التأهل للدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم تحت 20 سنة بالأرجنتين، في مواجهة سيبحث فيها “نسور قرطاج” عن نقطة التعادل على الأقل لتحقيق هدفهم.

وكشف مصدر من الجهاز الإداري لمنتخب تونس في حديث لـ”العربي الجديد”، يوم السبت، أن نجم الفريق سامي شوشان، بات مهدداً بالغياب عن المباراة، بسبب شعوره بالإرهاق، وتعرّضه لإصابة، بعد تدخل عنيف من لاعب العراق في المباراة الماضية.

وتابع المصدر نفسه، أن حالة الملعب في اللقاء الأخير ساهمت في إصابة شوشان، وأصابت اللاعبين بالإرهاق، بسبب تهاطل الأمطار، وهو ما جعل عشب الملعب ثقيلاً على اللاعبين، وفي حالة سيئة جداً.

وانتقد المسؤول التونسي برمجة الاتحاد الدولي “فيفا”، بما أن بعثة “نسور قرطاج” سافرت ليلة الجمعة من مقر إقامتها في مدينة “لابلاتا” إلى مدينة مندوزا، وذلك على متن طائرة واحدة، حملت كذلك بعثة منتخب الأوروغواي في رحلة مشتركة.

وأضاف المصدر نفسه، أن لاعبي تونس لم ينعموا بوقت طويل من الراحة، بعد مواجهة العراق، ليلة الخميس، وسيكتفون بتدريب واحد في مدينة مندوزا، لكنه أشار إلى الأجواء الرائعة داخل الفريق، رغم هذه الصعوبات.

سكاي نيوز

العربيه الجديد