بادي يقرع جرس امتحانات الشهادة الابتدائية بمدرسة خالد بن الوليد





قرع الفريق احمد العمدة بادى حاكم اقليم النيل الازرق صباح اليوم الجرس بداية امتحانات الشهادة الابتدائية بالاقليم من مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بنين بمدينة الدمازين، بحضور الأستاذة اشراقة احمد خميس وزيرة التربية والتعليم والأستاذ جمال ناصر وزير الصحة وكافة أعضاء اللجنة الأمنية بالاقليم .

وأعرب بادي عن سعادته ببدء امتحانات المرحلة الابتدائية بالاقليم واضاف ان انطلاقتها تدل على استقرار الإقليم داعيا إلى استغلال هذا الوضع في تحقيق التنمية ودعم التعليم باعتباره الضمان الأكبر لمستقبل انسان الإقليم .

وأشاد الحاكم بالمعلمين لمجهوداتهم العظيمة في سبيل استمرارية العملية التعليمية رغم التحديات والصعاب التي تواجه الإقليم.

من جانبها اوضحت وزيرة التربية بالاقليم ان بدء امتحانات الابتدائية بالاقليم تعد انجازا مقدرا بعد غيابها لعقدين من الزمان، موضحة أن الإقليم واجه العديد من التحديات، لافتة إلى الوقفة المقدرة من حكومة الإقليم وتغلبها على الصعاب لعقد الامتحانات في الموعد المضروب.

وتناول مدير الادلة الجنائية برئاسة شرطة الإقليم مجهودات شرطة الإقليم تجاه الامتحانات، موضحا أن الشرطة وضعت خطة متكاملة بالتنسيق مع المحافظات لتأمين الامتحانات، منوها إلى أنه للمرة الأولى تتم طباعة الامتحانات بالإقليم وبقدر عال من السرية والتأمين التام الذي يحفظ خصوصيتها.

وتشير إلى أن عدد التلاميذ الجالسين من الخرطوم بلغ (87) تلميذا.

سكاي نيوز

وكاله سونا