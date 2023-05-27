وزير الزراعة يطمئن على عمل مطاحن سنار لتغطية الحوجة من الدقيق





تفقد وزير الزراعة والغابات المكلف د.ابوبكر عمر البشرى ووزير الإنتاج والموارد الاقتصادية بسنار والوفد المرافق له عددا من شركات التقاوى بولاية سنار لتامين المزيد من التقاوى المحسنة وذلك في اطار زياراته الميدانية التي قام بها بالولاية .

واطمان البشرى على موقف الأمن الغذائي لدقيق القمح بمطاحن تور الدبة للغلال بسنار في ظل الوضع الراهن للبلاد خاصة ولاية الخرطوم.

وطمأن مدير عام مطاحن تور الدبة الجميع بتغطية حوجة دقيق القمح لولايات الوسط والنيل الأزرق.

وختم وزير الزراعة زيارته بزيارة تفقدية لشركات الاسمدة والمبيدات لتامين حماية ألموسم الزراعي في ظل الظروف الراهنة للبلاد.

سكاي نيوز

وكاله يونا