1471 سلة غذائية من مركز الملك سلمان لمراكز الإيواء بالجزيرة





إستقبل الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف صباح اليوم بالمهبط الرئاسي بمدني قافلة المساعدات الإنسانية التي سيرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للمتأثرين بالحرب .

حيث جدد والي الجزيرة شكره وتقديره لجهود المملكة العربية السعودية في الدعم المتصل للمتأثرين بالحرب.

وأعلن أن الولاية استقبلت جملة من القوافل الغذائية والعلاجية أسهمت في دعم قدرات الولاية لتأمين إحتياجات الأعداد الكبيرة من المتأثرين بالحرب .

من جانبه أوضح الأستاذ مدثر عثمان الأمين العام لمنظمة (إضافة) الشريك الوطني لمركز الملك سلمان أن القافلة مكونة من 1471 سلة غذائية تضم ٧ سلع تستهدف مراكز الإيواء بالجزيرة إضافة لإثنين ألف سلة للولايات المجاورة.

وأشار للترتيبات الجارية لتوفير 60 ألف سلة غذائية تستهدف الأسر التي تستضيف المتأثرين بالمنازل .

فيما أكد الأستاذ أسعد السر مفوض العون الإنساني بالولاية أن القافلة تستهدف مراكز الإيواء بالحصاحيصا وفداسي وحنتوب.

سكاي نيوز

وكاله سونا