شاهد بالفيديو.. في السودان.. نساء يقتحمن محلات تجارية بالعمارات ويسرقن ممتلكات التجار في وضح النهار وتحت أنظار المارة





رصد ناشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عمليات نهب وسرقة تمت اليوم السبت بمحلات تجارية تقع بحي العمارات وسط الخرطوم.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد وثق الناشط للحظة نهب المحلات التجارية بشوارع 57 و 59 بالعمارات من قبل عصابات النيقرز ومعهم عدد كبير النساء.

وأظهر المقطع النساء وهن يحملن البضائع من المحلات التي تم كسرها بجولات كبيرة في وضح النهار وتحت أنظار المارة, وطالب الناشط الذي قام بتصوير المقطع أصحاب المحلات بضرورة الوصول لمحلاتهم لإنقاذ ما يمكن انقاذه.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين